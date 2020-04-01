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Kayseri'de trafik kazası: 4 yaralı

KAYSERİ HABERLERİ  | 01.04.2020 14:08 | Son Güncelleme

Kayseri'de trafik kazası: 4 yaralı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Bünyan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Köksal Yıldız (21) yönetimindeki 06 BTP 264 plakalı otomobil, Yavuz Selim Mahallesi'nde, sürücünün sağanak nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kenarda bulunan çitlere takılarak durabildi.

Kazada sürücü Yıldız ile araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Bünyan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Kayseri Şehir Hastanesine sevk edildi.

Sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilen yaralıların Ankara'ya gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Bünyan Kayseri Trafik Kazası

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