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Kayseri'de trafik kazası: 4 yaralı

KAYSERİ HABERLERİ  | 25.07.2020 02:09 | Son Güncelleme

Kayseri'de trafik kazası: 4 yaralı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Uğurcan A. yönetimindeki 50 AK 145 plakalı otomobil, Sivas Bulvarında Osman T'nin kullandığı 38 BD 514 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerle, araçlarda bulunan Ayhan T. ile Adem D. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

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