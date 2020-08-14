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Kayseri’de trafik kazası: 5 yaralı

KAYSERİ HABERLERİ  | 14.08.2020 16:31 | Son Güncelleme

Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Doğanlı Mahallesi’nde meydana gelen trafik kazasında, A.T.

Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Doğanlı Mahallesi’nde meydana gelen trafik kazasında, A.T. yönetimindeki 51 GT 061 plakalı araç ile H.G. yönetimindeki 34 NT 9929 plakalı araç çarpıştı. Kazada araçlarda maddi hasar meydana gelirken, her iki araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar sevk edilen ambulanslar ile Yeşilhisar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda inceleme yaptı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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