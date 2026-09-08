Melissa Vargas'ın annesini görenler şaştı kaldı! ''İkizi gibi''

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın önemli oyuncularından Melissa Vargas, ortaya koyduğu üstün performansla Türk voleybolunun yanı sıra dünya arenasında da adından söz ettiren yıldızlar arasında yer alıyor.

Başarılı voleybolcu, zaman zaman merak edilen özel yaşamıyla da gündeme geliyor.Tam adı Melissa Teressa Vargas Abreu olan milli voleybolcu, 16 Ekim 1999'da Küba'nın başkenti Havana'da dünyaya geldi.

Küçük yaşlardan itibaren voleybola ilgi duyan Vargas, yeteneğiyle kısa sürede dikkat çekerek kariyerinde önemli başarılara imza attı.

1,94 metre boyundaki Melissa Vargas'ın ailesi de Küba kökenli. Başarılı voleybolcunun annesi ve babası Kübalı olup, Vargas çocukluk yıllarını Havana'da ailesiyle birlikte geçirdi.

Melissa Vargas'ın annesi, Havana doğumlu bir Kübalıdır. Başarılı voleybolcu, verdiği röportajlarda annesinin kariyerindeki en büyük destekçilerinden biri olduğunu dile getirirken, aile çocukluk yıllarında Havana'da ekonomik zorluklarla mücadele ettiklerini de paylaşmıştır.

Melissa Vargas ve annesinin geçmiş yıllara ait karesi ortaya çıktı. Anne-kızın birlikte yer aldığı nostaljik fotoğraf kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Anne kızın birbirine olan benzerliği sosyal medyada dikkat çekerken, takipçilerden çok sayıda yorum geldi. Sosyal medyada; 'kendini doğurmuş', 'ikizi gibi', 'annesinin kopyası' gibi yorumlar yapıldı.