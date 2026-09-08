MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Melissa Vargas'ın annesini görenler şaştı kaldı! ''İkizi gibi''

Filenin Sultanları, İtalya karşısında aldığı 3-2’lik galibiyetle 2026 CEV Avrupa Şampiyonası’nda mutlu sona ulaştı. Finalde sergilediği performansla MVP seçilen Melissa Vargas, şampiyonlukta başrol oynayan isimlerden biri oldu. Başarılı voleybolcu, bu kez performansıyla değil, annesiyle arasındaki dikkat çeken fiziksel benzerlikle gündeme geldi.

Melissa Vargas'ın annesini görenler şaştı kaldı! ''İkizi gibi''
Öznur Yaslı İkier

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın önemli oyuncularından Melissa Vargas, ortaya koyduğu üstün performansla Türk voleybolunun yanı sıra dünya arenasında da adından söz ettiren yıldızlar arasında yer alıyor.

Başarılı voleybolcu, zaman zaman merak edilen özel yaşamıyla da gündeme geliyor.Tam adı Melissa Teressa Vargas Abreu olan milli voleybolcu, 16 Ekim 1999'da Küba'nın başkenti Havana'da dünyaya geldi.

Melissa Vargas ın annesini görenler şaştı kaldı! İkizi gibi 1

Küçük yaşlardan itibaren voleybola ilgi duyan Vargas, yeteneğiyle kısa sürede dikkat çekerek kariyerinde önemli başarılara imza attı.

1,94 metre boyundaki Melissa Vargas'ın ailesi de Küba kökenli. Başarılı voleybolcunun annesi ve babası Kübalı olup, Vargas çocukluk yıllarını Havana'da ailesiyle birlikte geçirdi.

Melissa Vargas ın annesini görenler şaştı kaldı! İkizi gibi 2

Melissa Vargas'ın annesi, Havana doğumlu bir Kübalıdır. Başarılı voleybolcu, verdiği röportajlarda annesinin kariyerindeki en büyük destekçilerinden biri olduğunu dile getirirken, aile çocukluk yıllarında Havana'da ekonomik zorluklarla mücadele ettiklerini de paylaşmıştır.

Melissa Vargas ın annesini görenler şaştı kaldı! İkizi gibi 3

Melissa Vargas ve annesinin geçmiş yıllara ait karesi ortaya çıktı. Anne-kızın birlikte yer aldığı nostaljik fotoğraf kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Melissa Vargas ın annesini görenler şaştı kaldı! İkizi gibi 4

Anne kızın birbirine olan benzerliği sosyal medyada dikkat çekerken, takipçilerden çok sayıda yorum geldi. Sosyal medyada; 'kendini doğurmuş', 'ikizi gibi', 'annesinin kopyası' gibi yorumlar yapıldı.

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Son mesajını paylaştı! "Çok şey anlatmışsın meğer..."Son mesajını paylaştı! "Çok şey anlatmışsın meğer..."
Songül Karlı'nın son halini görenler inanamadıSongül Karlı'nın son halini görenler inanamadı

Anahtar Kelimeler:
melissa vargas
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Haritaları paylaştı! Trump'ın yeni projesi ABD'yi karıştırdı

Haritaları paylaştı! Trump'ın yeni projesi ABD'yi karıştırdı

Doktoru ağır yaraladı, ardından intihara kalkıştı

Doktoru ağır yaraladı, ardından intihara kalkıştı

Sporting Lizbon'un tarihini değiştiren hoca: Okan Buruk!

Sporting Lizbon'un tarihini değiştiren hoca: Okan Buruk!

Serhat Kılıç'a veda! Herkes hüngür hüngür ağladı...

Serhat Kılıç'a veda! Herkes hüngür hüngür ağladı...

Altında ibre tersine dönebilir: HSBC’den dikkat çeken tahmin

Altında ibre tersine dönebilir: HSBC’den dikkat çeken tahmin

Kiracılara nefes aldıracak! Dev projede ayrıntılar netleşti!

Kiracılara nefes aldıracak! Dev projede ayrıntılar netleşti!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.