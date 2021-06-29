Kayseri'de trafik kazası: 5 yaralı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

K.G. yönetimindeki 16 LLB 84 plakalı otomobil, Kuzey Çevreyolu Erkilet mevkisinde kontrolden çıkarak orta şeritteki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle eğilen bariyerlere karşı şeritten gelen K.A. idaresindeki 38 ABM 140 plakalı otomobil çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile 38 ABM 140 plakalı otomobildeki 3 kişi kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz