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Kayseri’de trafik kazası: 6 yaralı

KAYSERİ HABERLERİ  | 16.08.2020 14:36 | Son Güncelleme

Kayseri’nin Başakpınar Mahallesi’nde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre Kayseri D300 karayolunun Başakpınar Mahallesi yol ayrımında meydana gelen trafik kazasında 38 SL 088 plakalı araç ile 34 NA 9358 plakalı araç çarpıştı.

Kayseri’nin Başakpınar Mahallesi’nde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Kayseri D300 karayolunun Başakpınar Mahallesi yol ayrımında meydana gelen trafik kazasında 38 SL 088 plakalı araç ile 34 NA 9358 plakalı araç çarpıştı. Meydana gelen kazada Sıddıka E.(72), Latif E.(82), Emine G.(40), Efe G.(16), Ertuğrul G.(1.5) ve Ali A.(47) yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen 112 ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili işlem başlatıldı.

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