YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayseri'de trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Kayseri'de trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

KAYSERİ HABERLERİ  | 22.07.2020 01:09 | Son Güncelleme

Kayseri'de trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Develi ilçesinde otomobille kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Erdal Ç. idaresindeki 37 KF 837 plakalı otomobil, Eşelik Mahallesi'nde, sürücüsü öğrenilemeyen 68 AK 681 plakalı kamyonla çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri otomobilde bulunan Erdal Ç'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan kamyon sürücüsü ile otomobildeki 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal Tadında Odalar İçin Sevimli BeşiklerMasal Tadında Odalar İçin Sevimli Beşikler
Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibiHain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayseri Namaz Vakitleri 22 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:41
Sabah
05:24
Öğle
12:50
İkindi
16:42
Akşam
20:05
Yatsı
21:41

Kayseri Nöbetçi Eczaneler22 Temmuz Çarşamba

Haseki Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Karacalar Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Şahin Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Çandır Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Muhsin Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Cemiloğlu Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Kaşıkçı Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Kayseri’de yağan dolu şaşırttı

Kayseri’de yağan dolu şaşırttı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Kayserispor’un 32. ve 33.hafta maç programı açıklandı

Kayserispor’un 32. ve 33.hafta maç programı açıklandı

Kısıtlamaya uymadılar kazadan kaçamadılar

Kısıtlamaya uymadılar kazadan kaçamadılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.