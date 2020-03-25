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Kayseri'de trafik kazasında ölen asayiş şube müdürünün cenazesi defnedildi

KAYSERİ HABERLERİ  | 25.03.2020 12:20 | Son Güncelleme

Kayseri'de trafik kazasında ölen asayiş şube müdürünün cenazesi defnedildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, trafik kazasında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Asayiş Şube Müdürü İlkay Salın'ın cenazesi toprağa verildi.

Kayseri Devlet Hastanesi morgundan alınan, 2 çocuk babası İlkay Salın'ın cenazesi, İl Emniyet Müdürlüğü bahçesine getirildi. Buradaki törene, Salın'ın ailesi ve mesai arkadaşları katıldı.

Törene katılanlara, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında maske ve eldiven dağıtıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından öz geçmişi okunan Salın için dua edildi.

Belediyeye ait cenaze nakil aracıyla Kocasinan ilçesi Düver Mahallesi'ne götürülen Salın'ın cenazesi, burada kılınan namazının ardından defnedildi.

4. sınıf emniyet müdürü Salın, 8 Mart'ta kullandığı otomobille, Kocasinan Caddesi'nde kavşakta refüje çarpmıştı. Ağır yaralanan Salın, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 16 gündür verdiği yaşam mücadelesini dün kaybetmişti.

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