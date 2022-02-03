Kayseri'de trafik levhalarını çalan 2 şüpheli yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde jandarma ekipleri, hurdacı gibi dolaşıp trafik levhalarını çalan iki zanlıyı gözaltına aldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akçatepe Mahallesi'nde şüphelendikleri kamyoneti durdurdu. Aracın kasasında trafik yön levhalarının olduğunu gören ekipler, M.G. ve Ö.S'yi gözaltına aldı.

Ele geçirilen 20 yön levhasının, kazalara engel olunması için Karayollarının uygun gördüğü noktalara belediye ekiplerince monte edildiği belirlendi.

Şüphelilerin, dikkati çekmemek için bölgede hurdacı gibi dolaştıkları öğrenildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan zanlılar, hastanede sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz