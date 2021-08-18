YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Yozgat
  4. Kayseri'de tüfekle vurularak öldürülen 16 yaşındaki genç kız Yozgat'ta toprağa verildi

Kayseri'de tüfekle vurularak öldürülen 16 yaşındaki genç kız Yozgat'ta toprağa verildi

18.08.2021 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de tüfekle vurularak öldürülen 16 yaşındaki genç kız Yozgat'ta toprağa verildi

Kayseri'nin İncesu ilçesinde dün tüfekle vurularak öldürülen 16 yaşındaki genç kız, memleketi Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesine bağlı Yamaçlı beldesinde toprağa verildi.

Kayseri Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınan İ.T'nin cenazesi, Yamaçlı beldesine getirildi. Yeni Cami'de düzenlenen cenaze törenine, genç kızın ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İ.T'nin cenazesi burada kılınan namazın ardından, belde mezarlığında toprağa verildi.

- Olay

Kayseri'nin İncesu ilçesinde dün, Bahçesaray Mahallesi'ndeki evde bir araya gelen arkadaş grubundan B.A. (17), İ.T'ye (16) tüfekle ateş etmiş, genç kız olay yerinde yaşamını yitirmişti.

Gözaltına alınan B.A. ve ev sahibi O.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemece tutuklanmıştı.

B.A'nın ifadesinde "tüfeğin oynadığı sırada ateş aldığını" söylediği iddia edilmişti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gelelim ben tatilde sadece yatmak istiyorum diyenlere…Gelelim ben tatilde sadece yatmak istiyorum diyenlere…
PARTNERAşklarını ilan ettiler!Aşklarını ilan ettiler!
Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş Yozgat'ta trafik denetimlerine katıldı:Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş Yozgat'ta trafik denetimlerine katıldı:
Anahtar Kelimeler:
Kayseri Yozgat

Yozgat Namaz Vakitleri 18 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:15
Sabah
05:48
Öğle
12:50
İkindi
16:36
Akşam
19:41
Yatsı
21:08

Yozgat Nöbetçi Eczaneler18 Ağustos Çarşamba

Deva Eczanesi
Merkez
Ayçiçek Eczanesi
Akdagmadeni
Beştaş Eczanesi
Aydincik
Emin Eczanesi
Bogazliyan
Fatih Eczanesi
Candir
Soylu Eczanesi
Cayiralan
Saray Eczanesi
Cekerek
Tümünü Göster
Yozgat ECZANELER
Yozgat ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Antalya'daki orman yangınlarına müdahale eden Mardin itfaiye personeli yaşadıklarını anlattı

Antalya'daki orman yangınlarına müdahale eden Mardin itfaiye personeli yaşadıklarını anlattı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Antalyaspor-Göztepe maçının ardından

Antalyaspor-Göztepe maçının ardından

Menemenspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

Menemenspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

Erzurum’da sağanak ve dolu etkili oldu

Erzurum’da sağanak ve dolu etkili oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.