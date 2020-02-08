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Kayseri’de tüm amatör maçlar ertelendi

KAYSERİ HABERLERİ  | 08.02.2020 09:09 | Son Güncelleme

Kayseri’de 08-09 Şubat 2020 tarihlerinde oynanması gereken amatör müsabakalar kaydırılarak ertelendiHavaların soğuk olması ve sahaların karla kaplı olması nedeniyle Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ve Futbol İl Temsilciliği tarafından yapılan kontrollerin ardından müsabakalar kaydırılarak bir sonraki hafta ertelendi.

Kayseri’de 08-09 Şubat 2020 tarihlerinde oynanması gereken amatör müsabakalar kaydırılarak ertelendi
Havaların soğuk olması ve sahaların karla kaplı olması nedeniyle Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ve Futbol İl Temsilciliği tarafından yapılan kontrollerin ardından müsabakalar kaydırılarak bir sonraki hafta ertelendi. 01-02 Şubat 2020 tarihinde oynanması gereken amatör müsabakalar geçtiğimiz hata ertelenmişti. Üst üste Kayseri iki haftadır amatör müsabakalar kar yağışı nedeni ile oynanmıyor Kayseri Futbol İl Temsilciliğinin yaptığı açıklamada, “08-09 Şubat 2020 Cumartesi ve Pazar günleri oynanması gereken Kayseri Amatör Futbol maçlar kar yağışı nedeniyle kaydırılarak iptal edilmiştir. Tüm ilgili takımlara ve sporseverlere önemle duyurulur" ifadesine yer verildi.

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Kayseri Namaz Vakitleri 8 Şubat Cumartesi

İmsak
06:08
Sabah
07:31
Öğle
12:57
İkindi
15:47
Akşam
18:13
Yatsı
19:31

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 8 Şubat Cumartesi

Çöl Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Ekin Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Göktürk Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Aslı Ünlüel Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Elif Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Hülya Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Tekinbey Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
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