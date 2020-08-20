YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayseri’de uyuşturucu ile mücadele hız kesmeden sürüyor; 1 ayda 40 kişi tutuklandı

Kayseri’de uyuşturucu ile mücadele hız kesmeden sürüyor; 1 ayda 40 kişi tutuklandı

KAYSERİ HABERLERİ  | 20.08.2020 17:33 | Son Güncelleme

Kayseri’de polis ekipleri tarafından geçtiğimiz 15 Temmuz-14 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 40 kişi tutuklanırken, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda; “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak”, ” Uyuşturucu Madde Bulundurmak-Kullanmak” ve ”Uyuşturucu Madde Kullanımı Kolaylaştırma veya Özendirme ” suçlarından toplam 167 olayda, 273 şahsa yasal işlem yapıldı.

Kayseri’de polis ekipleri tarafından geçtiğimiz 15 Temmuz-14 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 40 kişi tutuklanırken, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda; “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak”, ” Uyuşturucu Madde Bulundurmak-Kullanmak” ve ”Uyuşturucu Madde Kullanımı Kolaylaştırma veya Özendirme ” suçlarından toplam 167 olayda, 273 şahsa yasal işlem yapıldı. Haklarında işlem yapılan şahıslardan 11’i adli kontrol neticesi serbest bırakılırken, 22 şahıs ise çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.
“Uyuşturucu Madde Ticareti yapmak, Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak” suçlarından yakalama müzekkeresi ile aranan 21 şahıs yakalanırken, yakalanan şahıslardan 3’ü ifadelerinden sonra mahkemece serbest bırakıldı, 18 şahıs ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Yapılan operasyonlarda ise; 1 kilo 481 gram esrar, 59,40 gram eroin, 1 kilo 387 gram metamfetamin, 135,39 gram Sentetik kannobinoid, 3 bin 890 adet Uyuşturucu - Uyarıcı hap, 34 adet kırmızı reçeteye tabi hap, 7 adet uyuşturucu tartımında kullanılan hassas terazi, 4 adet tabanca, 3 adet av tüfeği, 16 adet mermi ve uyuşturucu madde satışında elde edilen 2 bin 375 TL ele geçirildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBu fotoğrafların aslı hiç de bildiğimiz gibi değilmiş!Bu fotoğrafların aslı hiç de bildiğimiz gibi değilmiş!
Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!
En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayseri Namaz Vakitleri 20 Ağustos Perşembe

İmsak
04:19
Sabah
05:50
Öğle
12:46
İkindi
16:31
Akşam
19:33
Yatsı
20:58

Kayseri Nöbetçi Eczaneler20 Ağustos Perşembe

Çilingir Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Dünya Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Özden Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Tolga Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Akif Eczanes (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Irmak Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Hakan Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Kayserispor eski Başkanı Erol Bedir raporu istedi
Kayserispor eski Başkanı Erol Bedir raporu istedi
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Kayserisporlu futbolcular sevinçli
Kayserisporlu futbolcular sevinçli
Kayserispor Onursal Başkanı Özhaseki:
Kayserispor Onursal Başkanı Özhaseki:
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.