Kayseri'de uyuşturucu operasyonlarında 18 zanlı yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 18 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, 1 ay süren teknik takibin ardından düzenlenen operasyonlarda çeşitli miktarlarda eroin ile sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 18 zanlıdan 14'ü, "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapılarak salıverildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.



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