YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayseri'de uyuşturucu operasyonlarında 18 zanlı yakalandı

Kayseri'de uyuşturucu operasyonlarında 18 zanlı yakalandı

27.10.2021 13:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de uyuşturucu operasyonlarında 18 zanlı yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 18 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, 1 ay süren teknik takibin ardından düzenlenen operasyonlarda çeşitli miktarlarda eroin ile sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 18 zanlıdan 14'ü, "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapılarak salıverildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Araç sahipleri dikkat! Uzmanlardan kışlık bakım uyarısıAraç sahipleri dikkat! Uzmanlardan kışlık bakım uyarısı
Anlamlı hediyelerin yeni trendi!Anlamlı hediyelerin yeni trendi!
Kayseri’de ağaca çarparak ölen yamaç paraşütü sporcusu kadın toprağa verildiKayseri’de ağaca çarparak ölen yamaç paraşütü sporcusu kadın toprağa verildi
Anahtar Kelimeler:
Kayseri

Kayseri Namaz Vakitleri 27 Ekim Çarşamba

İmsak
05:30
Sabah
06:52
Öğle
12:27
İkindi
15:24
Akşam
17:52
Yatsı
19:09

Kayseri Nöbetçi Eczaneler27 Ekim Çarşamba

Baykara Eczanesi
Melikgazi
Kübra Eczanesi
Kocasinan
Neşe Eczanesi
Melikgazi
Örten Eczanesi
Melikgazi
Özlem Eczanesi
Kocasinan
Anayurt Eczanesi
Talas
Aytaç Eczanesi
Melikgazi
Tümünü Göster
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Kars'ta televizyona gizlenmiş uyuşturucuyla ilgili 2 kişi tutuklandı

Kars'ta televizyona gizlenmiş uyuşturucuyla ilgili 2 kişi tutuklandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İzmir'de muhtarlara seslendi:

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İzmir'de muhtarlara seslendi:

Bill Gates, Bodrum'u ziyaret etti

Bill Gates, Bodrum'u ziyaret etti

MKE Ankaragücü Somaspor maçının hazırlıklarına başladı

MKE Ankaragücü Somaspor maçının hazırlıklarına başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.