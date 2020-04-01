Kayseri’de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Kayseri polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda Y.T., K.S.T. ve İ.G. gözaltına alındı. Ekipler tarafından şahısların evinde yapılan aramada, 4 parça halinde 100 gram metamfetamin maddesi ve 2 adet tabanca ele geçirildi.

Ayrıca operasyonda ele geçirilen materyallere el konulurken, gözaltına alınan 3 kişi emniyete götürüldü.

