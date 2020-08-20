YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayseri’de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Kayseri’de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

KAYSERİ HABERLERİ  | 20.08.2020 23:15 | Son Güncelleme

Kayseri’nin İncesu ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alınırken, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İncesu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçeye bağlı Yarım Mahallesinde operasyon düzenledi.

Kayseri’de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Kayseri’nin İncesu ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alınırken, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İncesu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçeye bağlı Yarım Mahallesinde operasyon düzenledi. Operasyonda H.H.Ç., K.S. ve H.G. gözaltına alınırken, 2 parça halinde 87.5 gr bonzai maddesi, 2 fişek metamfetamin maddesi ve 1 adet alüminyum folyo ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 kişinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Elazığ'da demir yolu üst geçidinden düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
Elazığ'da demir yolu üst geçidinden düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
Başkan Kocaman Uzunbey mezarlığını incelemedi
Başkan Kocaman Uzunbey mezarlığını incelemedi
Keşan duvarlarını Türk ve Bulgar sanatçılar renklendiriyor
Keşan duvarlarını Türk ve Bulgar sanatçılar renklendiriyor
Kayserispor’a antrenör takviyesi
Kayserispor’a antrenör takviyesi
Burdur'da bir mahalle karantinaya alındı
Burdur'da bir mahalle karantinaya alındı
Eğitim Kahramanmaraş’ta, istihdam Çin ve Kanada’da
Eğitim Kahramanmaraş’ta, istihdam Çin ve Kanada’da

Kayseri Namaz Vakitleri 20 Ağustos Perşembe

İmsak
04:19
Sabah
05:50
Öğle
12:46
İkindi
16:31
Akşam
19:33
Yatsı
20:58

Kayseri Nöbetçi Eczaneler20 Ağustos Perşembe

Çilingir Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Dünya Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Özden Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Tolga Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Akif Eczanes (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Irmak Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Hakan Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Kayserispor eski Başkanı Erol Bedir raporu istedi
Kayserispor eski Başkanı Erol Bedir raporu istedi
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Kayserisporlu futbolcular sevinçli
Kayserisporlu futbolcular sevinçli
Kayserispor Onursal Başkanı Özhaseki:
Kayserispor Onursal Başkanı Özhaseki:
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.