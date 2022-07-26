Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 15 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik 2 ay süren teknik takip sonucu çeşitli adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, 120,35 gram sentetik uyuşturucu, 15 gram esrar, 164 uyuşturucu içerikli hap, 2 hassas terazi, 2 tabanca, 2 pompalı tüfek, 10 mermi ile 1 çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Olayla ilgili 15 şüpheli gözaltına alındı.



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