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Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

07.09.2022 12:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 250 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri ve Kahramanmaraş il emniyet müdürlükleri narkotik şubelerinin ortak çalışmasında, S.P. ile S.İ'nin doğu illerinden temin ettikleri uyuşturucuyu Pınarbaşı ilçesine getirecekleri bilgisine ulaşıldı.

Düzenlenen operasyonda şüphelilerin kullandıkları otomobil tespit edilerek Pınarbaşı'nda durduruldu.

Araçta yapılan aramada 2 kilo 250 gram kubar esrar maddesi bulundu.

"Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 2 şüpheli gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Kayseri Kahramanmaraş kubar esrar

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