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Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

14.12.2021 19:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda aynı aileden 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, G.H.A isimli kadının eşi İ.A ve oğlu B.A. ile birlikte uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bir eve düzenlenen operasyonda 236 gram uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi.

Polis ekipleri ailenin 3 üyesini gözaltına alırken 5 şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldı.

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