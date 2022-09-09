YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

09.09.2022 17:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen operasyonda uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, H.D, Ç.E. ve S.K'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine adreslerine operasyon düzenledi.

Kovalamaca sonucu yakalanan zanlıların araç ve ikametlerindeki aramalarda, 281,78 gram sentetik uyuşturucu, farklı miktarlarda kokain, esrar ve uyuşturucu hap, hassas terazi ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kayseri'de DEAŞ operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandıKayseri'de DEAŞ operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
Basketbol: Hazırlık maçıBasketbol: Hazırlık maçı
Otoyolda tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldüOtoyolda tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Anahtar Kelimeler:
Kayseri uyuşturucu kokain

Kayseri Namaz Vakitleri 9 Eylül Cuma

İmsak
04:43
Sabah
06:07
Öğle
12:41
İkindi
16:15
Akşam
19:04
Yatsı
20:23
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İçindekileri bir bilseniz... Zehirden de beter

İçindekileri bir bilseniz... Zehirden de beter

Dökülmeyi hızlandırıyor, kelliğe neden oluyor! Kesinlikle uzak durun

Dökülmeyi hızlandırıyor, kelliğe neden oluyor! Kesinlikle uzak durun

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Dev köpekbalığının midesinden insan çıktı

Dev köpekbalığının midesinden insan çıktı

Paranız cebinizde kalacak! Yemeklik yağı kullandıktan sonra...

Paranız cebinizde kalacak! Yemeklik yağı kullandıktan sonra...

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.