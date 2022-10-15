Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ile hassas terazi, çetele defteri ve folyo ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

