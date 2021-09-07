Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kocasinan ilçesinde bir iş yerinde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese yapılan operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.

İş yerinde ve şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada 15,56 gram metamfetamin, 0,90 gram sentetik uyuşturucu hap ile 42,1 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si ise tutuklandı.



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