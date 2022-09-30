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Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlılardan 10'u tutuklandı

30.09.2022 16:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlılardan 10'u tutuklandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 43 şüpheliden 10'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince, kent genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 43 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 30'u "uyuşturucu kullanmak" suçundan haklarında adli işlem yapıldıktan sonra salıverildi.

Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen diğer zanlılardan 10'u tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kentte önceki gün 81 ekipte 270 personelin katılımıyla düzenlenen operasyonda, 73,25 gram sentetik uyuşturucu, 187,47 gram esrar, 55 gram eroin, 2 hassa terazi, uyuşturucu içerikli 6 hap ile ruhsatsız tabanca ele geçirilmiş, 43 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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