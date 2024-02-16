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Kayseri'de uyuşturucu satıcılarına hapis cezası

AA AA
16.02.2024 11:27 | Son Güncelleme:
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Kayseri'de uyuşturucu ticareti iddiasıyla ayrı dosyalarda yargılanan 2 sanık, hapis cezalarına çarptırıldı.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık T.N. ve avukatı hazır bulundu.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme başkanı tarafından son sözü sorulan T.N, suçlamaları reddederek, aracında bulunan uyuşturucu maddeyi kullanma amaçlı bulundurduğunu öne sürdü.

Mahkeme heyeti, sanık T.N'ye "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 16 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Öte yandan, aynı mahkemede, aynı suçtan başka bir dosyadan tutuklu yargılanan sanık Ü.Ç. de suçlamaları kabul etmedi.

Satıcı olmadığını, üstünde yakalanan uyuşturucuyu kullanma amaçlı bulundurduğunu iddia eden Ü.Ç, beraatini ve tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Ü.Ç'ye "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl hapis cezası verdi.

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