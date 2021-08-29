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Kayseri'de uyuşturucu sattığı öne sürülen zanlı kovalamaca sonucu yakalandı

29.08.2021 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de uyuşturucu sattığı öne sürülen zanlı kovalamaca sonucu yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde polis takibinden otomobiliyle kaçmaya çalışan, uyuşturucu sattığı iddia edilen şüpheli kovalamaca sonucu gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Demokrasi Mahallesi'nde otomobiliyle uyuşturucu ticareti yaptığı ihbarı üzerine U.K'yi takibe aldı.

Takip edildiğini anlayarak otomobille kaçan U.K, kısa süren kovalamacanın ardından yakalandı.

Zanlının kaçarken otomobilin camından attığı 5 paketteki 503 gram sentetik uyuşturucu, bölgede yapılan arama çalışması sonucu bulundu.

"Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla gözaltına alınan U.K'nin emniyetteki işlemi sürüyor.

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