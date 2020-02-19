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Kayseri’de uyuşturucu suçundan 46 kişi tutuklandı

KAYSERİ HABERLERİ  | 19.02.2020 17:06 | Son Güncelleme

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, uyuşturucu ticareti yapmak ve bulundurmak suçundan yakalanan 46 kişi tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, 15 Ocak - 14 Şubat tarihleri arasında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’, ‘ Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak’ ve ‘Uyuşturucu Madde Kullanımı kolaylaştırma veya özendirme’ suçlarından toplamda 218 olayda 374 şahsa yasal işlem yapıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, uyuşturucu ticareti yapmak ve bulundurmak suçundan yakalanan 46 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, 15 Ocak - 14 Şubat tarihleri arasında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’, ‘ Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak’ ve ‘Uyuşturucu Madde Kullanımı kolaylaştırma veya özendirme’ suçlarından toplamda 218 olayda 374 şahsa yasal işlem yapıldı. İşlem yapılan şahıslardan 14’ü serbest kalırken, 46’sı ise tutuklandı.
Yapılan çalışmalarda yapılan aramalarda 89,53 gram esrar, 2,37 gram toz esrar, 2,08 gram eroin, 4 kilo 104 gram metamfetamin, 932 gram sentetik kannobinoid, 5 adet ecstasy, 167 adet captagon, 21 adet kırmızı reçeteye tabi hap, 12 adet hassas terazi, 9 adet tabanca, 5 av tüfeği ve 26 adet mermi ele geçirildi.

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Yüksel Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Duru Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
İldem Semt Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Nalbantoğlu Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Duygu Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Akif Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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