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Kayseri'de uyuşturucu ticareti sanığına 12 yıl 6 ay hapis cezası

22.01.2021 17:46 | Son Güncelleme:
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Kayseri'de uyuşturucu ticareti sanığına 12 yıl 6 ay hapis cezası

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla yargılanan sanık 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık S.D. tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı katıldı, avukatı ise salonda hazır bulundu.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın üzerine atılı suçtan cezalandırılmasını istedi.

Sanık S.D, uyuşturucu madde satmadığını, kullanıcı olduğunu öne sürerek, beraatını ve tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık S.D'ye, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası vererek, tutukluluğunun devamına hükmetti.

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