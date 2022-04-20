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Kayseri'de uyuşturucu ticareti sanığına 13 yıl 4 ay hapis cezası

20.04.2022 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de uyuşturucu ticareti sanığına 13 yıl 4 ay hapis cezası

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de uyuşturucu ticaretinden yargılanan sanık 13 yıl 4 ay hapis ve 26 bin 660 lira adli para cezasına çarptırıldı.

5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında, tutuklu sanık S.D. ile avukatı hazır bulundu.

Duruşma Savcısı mütalaasında, sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme Başkanı tarafından son sözü sorulan S.D, 2 yıldır uyuşturucu kullandığını, ticaretini yapmadığını öne sürdü.

Bu batağa düştüğü için pişmanlık duyduğunu, ailesinin mağdur olduğunu belirten sanık, beraatini ve tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, S.D'ye, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 13 yıl 4 ay hapis ve 26 bin 660 lira adli para cezası vererek, tutukluluğunun devamına hükmetti.

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