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Kayseri’de uyuşturucu ticareti yapan 9 kişi tutuklandı

KAYSERİ HABERLERİ  | 21.04.2020 16:08 | Son Güncelleme

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 15 Mart-14 Nisan tarihleri arasında yapılan çalışmalarda ’uyuşturucu madde ticareti yapan’ 134 kişiye işlem yapılırken 9 kişi tutuklandı.Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonlarda; ’Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’, ’Uyuşturucu Madde Bulundurmak-Kullanmak’ ve ’Uyuşturucu Madde Kullanımı Kolaylaştırma veya Özendirme’ suçlarından 77 olayda 134 şahsa yasal işlem yapıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 15 Mart-14 Nisan tarihleri arasında yapılan çalışmalarda ’uyuşturucu madde ticareti yapan’ 134 kişiye işlem yapılırken 9 kişi tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonlarda; ’Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’, ’Uyuşturucu Madde Bulundurmak-Kullanmak’ ve ’Uyuşturucu Madde Kullanımı Kolaylaştırma veya Özendirme’ suçlarından 77 olayda 134 şahsa yasal işlem yapıldı. Haklarında işlem yapılan şahıslardan 7’si adli kontrol neticesi serbest bırakılırken 9’ u ise çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. ’Uyuşturucu Madde Ticareti yapmak, Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak’ suçlarından yakalama müzekkeresi ile aranan 19 şahıs yakalandı. yakalanan şahıslardan 11’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Öte yandan yapılan operasyonlarda; 1040,39 gram esrar, 113,75 gram eroin, 315,58 gram metamfetamin, 42,56 gram sentetik kannobinoid, 11,30 gram kokain, 6 adet kırmızı reçeteye tabi hap, 2 adet uyuşturucu tartımında kullanılan hassas terazi, 1 adet tabanca ve 4 adet mermi ele geçirildi.

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Şahin Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Ateş Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Fazilet Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Reyhan Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Büyüktaşkın Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Alper Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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