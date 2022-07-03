Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Develi ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan kişi ya da kişilerin yakalanmasına yönelik belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, evde bulunan yabancı uyruklu 5 zanlı gözaltına alındı.

Evde yapılan aramada, 600 gram sentetik uyuşturucu, 1 hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

