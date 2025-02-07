YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayseri'de uyuşturucu ticaretinden yargılanan 5 sanıktan 4'üne hapis cezası

Kayseri'de uyuşturucu ticaretinden yargılanan 5 sanıktan 4'üne hapis cezası

AA AA
07.02.2025 11:08
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de uyuşturucu ticaretinden yargılanan 5 sanıktan 4'ü çeşitli hapis cezalarına çarptırıldı, 1'i beraat etti.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar F.S. ve Y.Ş, başka suçtan tutuklu D.D. ve avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanık O.Ö. ve başka suçtan tutuklu O.K. ise cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile duruşmaya katıldı.

Duruşma savcısı esasa ilişkin mütalaasında, sanıklar F.S, Y.Ş, D.D. ve O.K'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını, sanık O.Ö'nün ise beraatini talep etti.

Mahkeme başkanı tarafından son sözleri sorulan 5 sanık, suçlamaları reddederek beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklar F.S. ve Y.Ş'ye "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 18 yıl 9'ar ay hapis ve 56 bin 250'şer lira adli para cezası verdi.

Sanık D.D'ye aynı suçtan 15 yıl hapis ve 45 bin lira adli para cezası, O.K'ye 10 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezası veren heyet, sanıklar D.D. ve O.K'nin tutuklanmasına hükmetti.

Mahkeme heyeti, sanık O.Ö'nün ise oy çokluğu ile beraatine karar verdi.

Anahtar Kelimeler:
Kayseri

Kayseri Namaz Vakitleri 7 Şubat Cuma

İmsak
06:08
Sabah
07:31
Öğle
12:57
İkindi
15:47
Akşam
18:13
Yatsı
19:31
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Apple'dan Stanley'e ünlü markaların Sevgililer Günü indirimlerini keşfedin

Apple'dan Stanley'e ünlü markaların Sevgililer Günü indirimlerini keşfedin

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tek filtreyle 150 litre su ve yılda 5000 TL'den fazla tasarruf...

Tek filtreyle 150 litre su ve yılda 5000 TL'den fazla tasarruf...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.