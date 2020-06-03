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Kayseri’de virüs tedavisi gören ve taburcu edilen pozitif hasta sayısı 4 bine yaklaştı

KAYSERİ HABERLERİ  | 03.06.2020 21:57 | Son Güncelleme

Kayseri Tabip Odası’ndan yapılan açıklamada hastanelerde korona virüs tedavisi gören ve taburcu edilen pozitif ve şüpheli hasta sayısının 4 bine yaklaştığı, vefat eden pozitif hasta sayısının ise 40 olduğu bildirilerek, tedbirlere uyulması gerektiği belirtildi.Açıklamada ayrıca; yoğun bakımda takip edilen hasta sayısının 18, entübe olarak solunum desteği alan hasta sayısının ise 7 olduğu belirtilerek; "Tedbirlere uyalım.

Kayseri Tabip Odası’ndan yapılan açıklamada hastanelerde korona virüs tedavisi gören ve taburcu edilen pozitif ve şüpheli hasta sayısının 4 bine yaklaştığı, vefat eden pozitif hasta sayısının ise 40 olduğu bildirilerek, tedbirlere uyulması gerektiği belirtildi.
Açıklamada ayrıca; yoğun bakımda takip edilen hasta sayısının 18, entübe olarak solunum desteği alan hasta sayısının ise 7 olduğu belirtilerek; "Tedbirlere uyalım. Maske, sosyal mesafe ve kişisel hijyene uyalım. Tokalaşmayalım, her şeyi geçti olarak görmeyelim. Salgın başladığından beri korona test pozitif hasta sayımız bin 454. Bugüne kadar Kayseri nüfusunun binde biri etkilendi. Vakit çok erken kurallara uyalım" uyarılarında bulunuldu.

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İkindi
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Akşam
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Kayseri Nöbetçi Eczaneler 3 Haziran Çarşamba

Çilingir Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Marmara Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Nur Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Damla Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Eda Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Gökşen Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Leyla Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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