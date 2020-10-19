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Kayseri'de vücuduna sardığı uyuşturucuyla yakalanan zanlı gözaltına alındı

KAYSERİ HABERLERİ  | 19.10.2020 09:24 | Son Güncelleme

Kayseri'de vücuduna sardığı uyuşturucuyla yakalanan zanlı gözaltına alındı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de durdurulan yolcu otobüsünde vücuduna sardığı uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir kadın şüphelinin doğu illerinden uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine operasyon başlattı.

Zanlının seyahat ettiği yolcu otobüsünü tespit eden ekipler, Malatya kara yolundaki uygulama noktasında aracı durdurdu. Otobüste kimlik kontrolü yapan polis, şüpheli G.T'yi gözaltına aldı.

G.T'nin üst aramasında vücuduna sarılı halde gizlenmiş 140 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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