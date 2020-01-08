YURTHABER
  4. Kayseri'de yaban tavşanı ve kınalık keklik avcılarına 3 bin lira ceza kesildi

Kayseri'de yaban tavşanı ve kınalık keklik avcılarına 3 bin lira ceza kesildi

KAYSERİ HABERLERİ  | 08.01.2020 13:57 | Son Güncelleme

Kayseri'de yaban tavşanı ve kınalık keklik avcılarına 3 bin lira ceza kesildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de kaçak avlanan 2 kişiye 3 bin 20 lira ceza uygulandı.

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin Yahyalı ilçesine bağlı Yeşilköy Genel Avlağı'nda yaptıkları koruma denetimleri sırasında yasa dışı avlanan 2 kişi suçüstü yakalandı. Avcıların avladığı yaban tavşanı ve kınalı keklik ile ruhsatsız, takozu bulunmayan 2 tüfeğe el konuldu. Kaçak avlanan 2 kişiye, toplam 3 bin 20 lira ceza kesildi.

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaban hayatının korunması için çalışmalarını hassasiyetle yürüttüğü belirtildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Tüyler ürperten detaylar! Seri tecavüzcünün babası... Tüyler ürperten detaylar! Seri tecavüzcünün babası...
Hacılar Belediyesi personeline kışlık kıyafet dağıttıHacılar Belediyesi personeline kışlık kıyafet dağıttı
Duruşmaya gelen husumetlisine adliye önünde kurşun yağdıran zanlı tutuklandıDuruşmaya gelen husumetlisine adliye önünde kurşun yağdıran zanlı tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kaçak av

En Çok Okunan Yerel Haberler

Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli

Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli

Okuldaki iğrenç olay hakkında yeni gelişme

Okuldaki iğrenç olay hakkında yeni gelişme

Aç kalmadan kilo vermek mümkün mü?

Aç kalmadan kilo vermek mümkün mü?

Göz gözü görmedi! Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!

Göz gözü görmedi! Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!

Bunalıma girdi, kendini astı

Bunalıma girdi, kendini astı

Halk ve Güvenlik Toplantısı icra edildi

Halk ve Güvenlik Toplantısı icra edildi

Kayseri Namaz Vakitleri 8 Ocak Çarşamba

İmsak
06:22
Sabah
07:49
Öğle
12:49
İkindi
15:18
Akşam
17:39
Yatsı
19:02

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 8 Ocak Çarşamba

Deniz Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Öztürk Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Ayhan Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
İstanbul Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Özkan Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Cihangir Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Duygu Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kayserispor taraftarı transfer istedi

Kayserispor taraftarı transfer istedi

Robert Prosinecki’nin Kayserispor karnesi

Robert Prosinecki’nin Kayserispor karnesi

Durumu olmadığı için çocuklarını beslenmesiz okula gönderen anne, hayırseverlerden yardım bekliyor

Durumu olmadığı için çocuklarını beslenmesiz okula gönderen anne, hayırseverlerden yardım bekliyor

Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi

Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi

Kayseri Büyük Erkekler Basktebol fikstürü çekildi

Kayseri Büyük Erkekler Basktebol fikstürü çekildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.