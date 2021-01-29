Kayseri'de yakalanan 3 DEAŞ zanlısı tutuklandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 3 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu A.E, A.D. ve A.A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi hakimlikçe cezaevine gönderildi.
Örgüt adına 2013-2017 yıllarında Suriye'nin Hama, Humus ve Halep şehirlerinde faaliyette bulundukları öne sürülen zanlılar, 26 Ocak'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanmıştı.