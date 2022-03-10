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Kayseri'de yaklaşık 3,5 ton kaçak tütün ele geçirildi

10.03.2022 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de yaklaşık 3,5 ton kaçak tütün ele geçirildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de yaklaşık 3,5 ton kaçak tütün ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Pınarbaşı ilçesinde bir araçta arama yapıldı.

Araçta bulunan 3 ton 450 kilogram kaçak tütüne el konuldu. Bir şüpheli gözaltına alındı.

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