Kayseri’de yan bakma cinayetine 12 yıl 6 ay hapis cezası

Kayseri’de yan bakma meselesi yüzünden 1 kişiyi bıçaklayarak öldüren şahsa 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

22 Haziran 2019 yılında gerçekleşen olay, Kayseri’nin Melikgazi İlçesine bağlı Danışment Mahallesi Hanedar Sokak üzerinde 2 grup arasında yan bakma meselesinden dolayı çıktı. Aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralanan Hasan K. (20), ambulansla kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından, polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sonucu olaya karıştığı tespit edilen F.İ., C.İ., H.İ. ve P.İ gözaltına alındı.

Kayseri Adalet Sarayı 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık H.İ. Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, tutuksuz sanıklar F.İ., C.İ. ve P.İ duruşma salonunda hakim karşısına çıktı. Ayrıca müştekiler, müşteki avukatları ve sanık avukatları da duruşma salonun da hazır bulundu. Duruşmada sanıklar beraat talep etti.

Mahkeme heyetinin yargılaması sonucu, tutuksuz sanıklar F.İ, C.İ. ve P.İ’ye beraat kararı verilirken, tutuklu sanık H.İ’ye ‘kasten öldürme’ suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

