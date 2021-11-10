YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayseri'de "yan bakma" nedeniyle çıkan kavgada yaralanan kişi hastanede öldü

Kayseri'de "yan bakma" nedeniyle çıkan kavgada yaralanan kişi hastanede öldü

10.11.2021 17:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de "yan bakma" nedeniyle çıkan kavgada yaralanan kişi hastanede öldü

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de iki grup arasında "yan bakma" yüzünden çıktığı öne sürülen kavgada yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Merkez Melikgazi ilçesinde iki grup arasında "yan bakma" iddiasıyla çakan kavgada, başına aldığı darbeyle yaralanan ve Kayseri Şehir Hastanesinde tedavi altına alınan A.Ç. (29), yaşamını yitirdi.

Selimiye Mahallesi Ihlara Sokak'ta, iki grup arasında 30 Ekim'de "yan bakma" yüzünden çakan kavgada A.Ç. kesici aletle başından yaralanmıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince 4 zanlı gözaltına alınmış, B.E. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmış, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Atatürk siroz hastalığı nedeniyle mi öldü? İlber Ortaylı açıkladıAtatürk siroz hastalığı nedeniyle mi öldü? İlber Ortaylı açıkladı
PARTNER Alişan'ın eşinden bomba haber! Reyting rekoru kıran diziye dahil oluyor! Alişan'ın eşinden bomba haber! Reyting rekoru kıran diziye dahil oluyor!
Kayseri'de kamyonetin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandıKayseri'de kamyonetin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Kayseri

Kayseri Namaz Vakitleri 10 Kasım Çarşamba

İmsak
05:43
Sabah
07:08
Öğle
12:27
İkindi
15:12
Akşam
17:36
Yatsı
18:55

Kayseri Nöbetçi Eczaneler10 Kasım Çarşamba

Atalay Eczanesi
Melikgazi
Bizim Eczanesi
Kocasinan
Hülya Eczanesi
Melikgazi
Soylu Eczanesi
Kocasinan
Taşhan Eczanesi
Kocasinan
Arıcı Eczanesi
Kocasinan
Melike Eczanesi
Melikgazi
Tümünü Göster
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Konya Valiliği, Meram ilçesindeki depreme ilişkin açıklama yaptı:

Konya Valiliği, Meram ilçesindeki depreme ilişkin açıklama yaptı:

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Denizli'de mantar toplamak için gittiği ormanda kaybolan kadın aranıyor

Denizli'de mantar toplamak için gittiği ormanda kaybolan kadın aranıyor

Balıkesir'de otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Balıkesir'de otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Elazığ'da tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü ve eşi öldü

Elazığ'da tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü ve eşi öldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.