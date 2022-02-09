YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayseri'de yaralı bulunan şahin tedavi edildi

Kayseri'de yaralı bulunan şahin tedavi edildi

09.02.2022 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de yaralı bulunan şahin tedavi edildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de yaralı halde bulunup tedavi edilen şahin doğaya bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir vatandaş tarafından Hürmetçi Sazlığı sulak alanında kanadından yaralanmış halde bulunan şahin ekiplere teslim edildi.

Yaralı şahinin, Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi'nde tedavisi ve bakımı yapıldı.

Doğal hayatta yaşamını sürdürebilecek duruma gelen şahin, ekiplerce Hürmetçi Sazlığı'ndaki yaşam alanına bırakıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kayserispor "kısa yoldan" Avrupa kupalarına katılmayı hedefliyorKayserispor "kısa yoldan" Avrupa kupalarına katılmayı hedefliyor
İBB, Süleymaniye'deki yurt inşaatını mühürlediİBB, Süleymaniye'deki yurt inşaatını mühürledi
Uzmanından mide kanserinin sinsi belirtilerine karşı uyarıUzmanından mide kanserinin sinsi belirtilerine karşı uyarı
Anahtar Kelimeler:
Kayseri

Kayseri Namaz Vakitleri 9 Şubat Çarşamba

İmsak
06:06
Sabah
07:29
Öğle
12:57
İkindi
15:49
Akşam
18:15
Yatsı
19:33

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 9 Şubat Çarşamba

Aydemir Eczanesi
Kocasinan
Beyza Eczanesi
Kocasinan
İrfan Eczanesi
Kocasinan
Nalbantoğlu Eczanesi
Melikgazi
Tolga Eczanesi
Kocasinan
Çınar Eczanesi
Kocasinan
Derman Eczanesi
Kocasinan
Tümünü Göster
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Tiroid hastaları nasıl beslenmeli?

Tiroid hastaları nasıl beslenmeli?

Pınar Altuğ'un anne özlemine kayınvalideden yanıt!

Pınar Altuğ'un anne özlemine kayınvalideden yanıt!

Yargı dizisinin Ceylin'inden ilham alınarak hazırlanan kombin önerileri

Yargı dizisinin Ceylin'inden ilham alınarak hazırlanan kombin önerileri

Polislere zor anlar yaşatmıştı! Mehter marşı eşliğinde bozkurt işareti yaptı

Polislere zor anlar yaşatmıştı! Mehter marşı eşliğinde bozkurt işareti yaptı

Sigaradan dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor!

Sigaradan dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor!

Evinizin içini bir dağ evine dönüştürmek için benzersiz öneriler

Evinizin içini bir dağ evine dönüştürmek için benzersiz öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.