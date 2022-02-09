Kayseri'de yaralı bulunan şahin tedavi edildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de yaralı halde bulunup tedavi edilen şahin doğaya bırakıldı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir vatandaş tarafından Hürmetçi Sazlığı sulak alanında kanadından yaralanmış halde bulunan şahin ekiplere teslim edildi.
Yaralı şahinin, Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi'nde tedavisi ve bakımı yapıldı.
Doğal hayatta yaşamını sürdürebilecek duruma gelen şahin, ekiplerce Hürmetçi Sazlığı'ndaki yaşam alanına bırakıldı.
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