Kayseri'de yasa dışı bıldırcın avlayan 2 kişi yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin İncesu ilçesinde yasa dışı bıldırcın avlayan 2 kişi suçüstü yakalandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kayseri Şube Müdürlüğünün açıklamasına göre, Tekke Dağı genel avlağında yasa dışı av yapıldığı ihbarı alan ekipler harekete geçti.

Ekipler, 2 kişiyi avladıkları 18 bıldırcın ile suçüstü yakaladı, takoz bulunmayan bir tüfeğe el koydu.

Kaçak avcılara Kara Avcılığı Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince tazminat ve idari para cezası uygulandı.

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