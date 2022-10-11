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Kayseri'de yasa dışı bıldırcın avlayan 2 kişi yakalandı

11.10.2022 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de yasa dışı bıldırcın avlayan 2 kişi yakalandı

Kayseri'de yasa dışı bıldırcın avlayan 2 kişi yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin İncesu ilçesinde yasa dışı bıldırcın avlayan 2 kişi suçüstü yakalandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kayseri Şube Müdürlüğünün açıklamasına göre, Tekke Dağı genel avlağında yasa dışı av yapıldığı ihbarı alan ekipler harekete geçti.

Ekipler, 2 kişiyi avladıkları 18 bıldırcın ile suçüstü yakaladı, takoz bulunmayan bir tüfeğe el koydu.

Kaçak avcılara Kara Avcılığı Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince tazminat ve idari para cezası uygulandı.

Kayseri'de yasa dışı bıldırcın avlayan 2 kişi yakalandı

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