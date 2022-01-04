Kayseri'de yasaklı ırk köpek barınağa götürüldü

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de polis ekipleri başıboş gezen yasaklı ırk köpeği yakalayarak barınağa teslim etti.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Şenköşe Caddesi'nde başıboş gezen yasaklı ırk bir köpek olduğu ihbarı üzerine bölgeye gitti.

Ekipler, Melikgazi Belediyesi görevlileriyle köpeği yakalayıp Molu Geçici Köpek Bakımevi'ne götürdü.

