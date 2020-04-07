YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayseri'de yaşlı çift evlerinde ölü bulundu

Kayseri'de yaşlı çift evlerinde ölü bulundu

KAYSERİ HABERLERİ  | 07.04.2020 16:29 | Son Güncelleme

İki gün önce yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvurdukları öğrenilen çiftin evi dezenfekte edildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 2 gün önce yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran yaşlı çift, evlerinde ölü bulundu.

Nimet Akay, Yahyalı ilçesi Çiğilli Mahallesi'ndeki evlerinde birlikte yaşadığı annesi Emine (74) ve babası Yahya Akay'ı (81) odalarında hareketsiz yatarken buldu.

Akay'ın haber vermesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri, yaşlı çiftin öldüğünü belirledi.

Çiftin iki gün önce yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvurduğu bilgisini alan ekipler, maske ve koruyucu giysiyle evin çevresinde önlem aldı.

Cumhuriyet savcısının evde yaptığı incelemenin ardından Emine ve Yahya Akay'ın cesetleri, Yahyalı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yahyalı Belediyesi ekipleri de evde ve çevresinde dezenfeksiyon çalışması yaptı, polis evin etrafına şerit çekti.

Nimet Akay'ın, polise, dün saat 21.00'de uyuduklarını, gece babasının lavaboya gittiğini ve iyi durumda olduğunu söylediği öğrenildi.

Çiftin ölüm nedeni araştırılıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
En çok vaka orada görülmüştü! İzmir'den sevindirici haber geliyor En çok vaka orada görülmüştü! İzmir'den sevindirici haber geliyor
Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibiHain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi
1/
Anahtar Kelimeler:
çift evlerinde ölü bulundu Yahyalı yaşlı çift

En Çok Okunan Yerel Haberler

Çeyrek asırlık eğitimcinin acı itirafı

Çeyrek asırlık eğitimcinin acı itirafı

Taşdoğan’dan Berat Kandili mesajı

Taşdoğan’dan Berat Kandili mesajı

Belediye başkanlarından kandil mesajı

Belediye başkanlarından kandil mesajı

Başkan Aslan’dan ‘Berat Kandili’ mesajı

Başkan Aslan’dan ‘Berat Kandili’ mesajı

Tarımsal girdilerde kapıya servis dönemi başladı

Tarımsal girdilerde kapıya servis dönemi başladı

Başkan Say’dan ’Berat Kandili’ mesajı

Başkan Say’dan ’Berat Kandili’ mesajı

Kayseri Namaz Vakitleri 7 Nisan Salı

İmsak
04:41
Sabah
06:07
Öğle
12:45
İkindi
16:22
Akşam
19:14
Yatsı
20:34

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 7 Nisan Salı

Altındiş Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Soylu Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Ayan Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Irmak Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
İldem Semt Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Sarıgül Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Esma Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: "Korona korku sendromu oluştu"

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: "Korona korku sendromu oluştu"

Başkan Büyükkılıç’tan ‘Alt geçit’ müjdesi

Başkan Büyükkılıç’tan ‘Alt geçit’ müjdesi

Kayserispor’un stoperi Diego Angelo:

Kayserispor’un stoperi Diego Angelo:

Neslihan'ın Ölümüne Neden Olan Şoför: Uykusuzdum, Dalmışım (2)

Neslihan'ın Ölümüne Neden Olan Şoför: Uykusuzdum, Dalmışım (2)

İslam’da İbadet-ahlak İlişkisi Anlatıldı

İslam’da İbadet-ahlak İlişkisi Anlatıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.