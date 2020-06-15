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Kayseri’de ’Yaygın Test Uygulaması’ başladı

KAYSERİ HABERLERİ  | 15.06.2020 16:42 | Son Güncelleme

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada Sağlık Bakanlığı tarafından planlanan ’yaygın Test Uygulaması’nın kentte başladığı bildirildi.Yapılan açıklamada; Korona virüsle mücadele kapsamında bakanlığımız tarafından planlanan ’Yaygın Test Uygulaması’ 15 Haziran Pazartesi günü ilimizde başlatılacaktır.

Kayseri’de ’Yaygın Test Uygulaması’ başladı

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada Sağlık Bakanlığı tarafından planlanan ’yaygın Test Uygulaması’nın kentte başladığı bildirildi.
Yapılan açıklamada; Korona virüsle mücadele kapsamında bakanlığımız tarafından planlanan ’Yaygın Test Uygulaması’ 15 Haziran Pazartesi günü ilimizde başlatılacaktır. Çalışma kapsamında yapılacak olan antikor, ve PCR testleri ile korona virüse karşı ilimizdeki bağışıklık durumu ve hastalık taşıma düzeylerinin tespit edilmesi hedeflenmektedir. TÜİK tarafından belirlenen adresleri ziyaret edecek olan ekiplerimiz önce halkımıza kendilerini tanıtıp kimliklerini gösterecekler ve ardından çalışma hakkındaki bilgileri vereceklerdir" denildi.

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Genç Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Nanelimon Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Büyükgöncü Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Şifa İldem Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Aslım Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Güçlü Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
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