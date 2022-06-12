Kayseri'de "Yeni Yoğurt Bayramı ve Kilim Festivali" düzenlendi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Akkışla ilçesinde "Yeni Yoğurt Bayramı ve Kilim Festivali" yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Üsküdar Yaylası'nda düzenlenen festival, Kayseri Büyükşehir Belediyesi mehteran takımının gösterisiyle başladı.

Yaklaşık 200 yıllık Türkmen geleneğinin devam ettirildiği etkinlikte, vatandaşlar yaylaya kurdukları çadırlarda hamur yoğurup yaptıkları sıkmaları misafirlere ikram etti.

Festivalin açılışında konuşan Akkışla Belediye Başkanı Ayhan Arslan, önemli bir Türkmen geleneğini yaşatmanın mutluluğu içinde olduklarını söyledi.

Her geçen yıl festivali daha düzenli ve geniş kitlelere ulaşacak şekilde organize etmeye çalıştıklarını belirten Arslan, Üsküdar Yaylası yolunun asfaltlanması nedeniyle yetkililere teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da bu tür etkinliklerin toplumsal birlik ve beraberliğin güçlenmesinde son derece önemli olduğunu vurguladı.

"Festival Ağası" seçilen Büyükkılıç'a Türkmen kıyafeti giydirildi.

Etkinlikte yöresel kıyafetler giyen kadınlar, yün eğirdi, def çalıp türkü söyledi. Çeşitli oyunların da oynandığı festivalde aşıklar yöresel türküler seslendirdi.

Festivalde ayrıca kuzu güzellik yarışması yapıldı.

Etkinliğe, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Kayseri Bağımsız Milletvekili Baki Ersoy ve çok sayıda davetli katıldı.

