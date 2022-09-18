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Kayseri'de yolcu otobüsü ile çarpışan otomobildeki 5 kişi yaralandı

18.09.2022 01:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de yolcu otobüsü ile çarpışan otomobildeki 5 kişi yaralandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yolcu otobüsüne çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Nalçık Bulvarı üzerinde, E.P. idaresindeki 38 KV 580 plakalı otomobil, Malatya'dan Antalya'ya giden İ.Ş'nin kullandığı 44 ABT 999 plakalı otobüsle çarpıştı.

Kazada otomobildeki Z.G.P, L.P, M.P, M.G.P. ile G.P. yaralandı.

Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken, kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten sağlandı.

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Kayseri otobüs kazası

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