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Kayseri'de yolcu otobüsünde sentetik uyuşturucu ele geçirildi

11.08.2021 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de yolcu otobüsünde sentetik uyuşturucu ele geçirildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de yolcu otobüsünde 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kayseri-Ankara kara yolu uygulama noktasında şehirler arası bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Otobüste yapılan aramada bir poşet içinde 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Polis, olayla ilgili Ş.A'yı gözaltına aldı.

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