Kayseri'de yolcu otobüsünde sentetik uyuşturucu ele geçirildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de yolcu otobüsünde 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kayseri-Ankara kara yolu uygulama noktasında şehirler arası bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Otobüste yapılan aramada bir poşet içinde 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Polis, olayla ilgili Ş.A'yı gözaltına aldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz