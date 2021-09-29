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Kayseri'de yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi

29.09.2021 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bir yolcu otobüsüne düzenlenen operasyonda 2 kilo 250 gram kubar esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve İstihbarat şubesi ekipleri, batı illerinden uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine Kayseri-Ankara kara yolu uygulama noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Otobüsün bagajındaki bir bavulda 2 kilo 250 gram kubar esrar bulundu.

Gözaltına alınan bavulun sahibi H.B'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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