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Kayseri'de yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi

04.10.2021 23:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yolcu otobüsüyle kente gelen bir kişinin uyuşturucu madde taşıdığı bilgisini aldı.

Otobüs, Kayseri-Ankara kara yolu girişindeki uygulama noktasında önlem alan ekiplerce durduruldu.

Bagajda dedektör köpekle arama yapan ekipler, A.E'ye ait poşette 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Zanlı, uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

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