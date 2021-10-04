KAYSERİ (AA) - Kayseri'de yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yolcu otobüsüyle kente gelen bir kişinin uyuşturucu madde taşıdığı bilgisini aldı.

Otobüs, Kayseri-Ankara kara yolu girişindeki uygulama noktasında önlem alan ekiplerce durduruldu.

Bagajda dedektör köpekle arama yapan ekipler, A.E'ye ait poşette 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Zanlı, uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.



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