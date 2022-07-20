Kayseri'de yoldan çıkan yolcu otobüsündeki 12 kişi yaralandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de yolcu otobüsünün yoldan çıkması sonucu 12 kişi yaralandı.

İstanbul'dan Malatya istikametine giden R.G. idaresindeki 34 DY 6530 plakalı yolcu otobüsü, Kamber mevkisinde yoldan çıkarak bankete girdi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 12 kişi ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.



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