YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayseri’de yurt dışından getirdiği cinsel içerikli ilaçları satan 1 kişi gözaltına alındı

Kayseri’de yurt dışından getirdiği cinsel içerikli ilaçları satan 1 kişi gözaltına alındı

KAYSERİ HABERLERİ  | 23.01.2020 13:59 | Son Güncelleme

Kayseri’de polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda yurt dışından getirdiği cinsel içerikli ilaçları iş yerinde satan 1 kişi yakalanırken, yapılan aramada 2 bin adet ilaç ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri tarafından kent merkezine yurt dışından kaçak yollarla getirilen cinsel içerikli ilaçların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Kayseri’de yurt dışından getirdiği cinsel içerikli ilaçları satan 1 kişi gözaltına alındı

Kayseri’de polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda yurt dışından getirdiği cinsel içerikli ilaçları iş yerinde satan 1 kişi yakalanırken, yapılan aramada 2 bin adet ilaç ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri tarafından kent merkezine yurt dışından kaçak yollarla getirilen cinsel içerikli ilaçların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Çalışmak kapsamında S.C. polis ekipleri tarafından tespit edilerek, takibe alındı. Şahsın iş yerinde yurt dışından getirdiği ilaçları sattığını belirleyen ekipler, operasyon düzenledi. Operasyonda S.C. gözaltına alınırken, yapılan aramada ise 2 bin adet cinsel içerikli ilaçlar ele geçirildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Dilini kesip, darp etti! Tutuklanan erkek arkadaşı için bakın ne dedi Dilini kesip, darp etti! Tutuklanan erkek arkadaşı için bakın ne dedi
Sosyal medyada çocukları mutlu eden yardımlaşmaSosyal medyada çocukları mutlu eden yardımlaşma
Başkan Büyükkılıç İMOB’daBaşkan Büyükkılıç İMOB’da
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahale

Kimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahale

Ankara'da 4,5 büyüklüğünde deprem

Ankara'da 4,5 büyüklüğünde deprem

Dam yangınında 5 hayvan telef oldu

Dam yangınında 5 hayvan telef oldu

Aktürk ailesinin acı günü

Aktürk ailesinin acı günü

Bodrum AK Parti İlçe Başkanlığına sürpriz aday

Bodrum AK Parti İlçe Başkanlığına sürpriz aday

Mesai arkadaşlarının omuzlarında son yolculuğuna uğurlandı

Mesai arkadaşlarının omuzlarında son yolculuğuna uğurlandı

Kayseri Namaz Vakitleri 23 Ocak Perşembe

İmsak
06:19
Sabah
07:44
Öğle
12:55
İkindi
15:32
Akşam
17:55
Yatsı
19:15

Kayseri Nöbetçi Eczaneler23 Ocak Perşembe

Çilingir Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Demet Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Demir Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Ekin Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Örten Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Mavi Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Meltem Zenger Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kayserispor kafilesi Alanya’ya gitti

Kayserispor kafilesi Alanya’ya gitti

Kayserispor eski Başkanı Erol Bedir: "Berna hanıma destek verelim"

Kayserispor eski Başkanı Erol Bedir: "Berna hanıma destek verelim"

Kayserispor kampında sürpriz doğum günü

Kayserispor kampında sürpriz doğum günü

Kayserispor-Fenerbahçe maçı biletleri satışa çıktı

Kayserispor-Fenerbahçe maçı biletleri satışa çıktı

Kravets gollerine devam ediyor

Kravets gollerine devam ediyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.