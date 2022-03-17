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Kayseri'de zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

17.03.2022 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kocasinan ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda 38 EZ 638 plakalı minibüs ile 38 H 3891 ve 38 SC 794 plakalı otomobiller çarpıştı.

Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Minibüsteki bulunan ve başından yaralan bir kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

İki yönde de bir süre kontrollü sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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